QSEAR: Quartzsea Acquisition Corp
Le taux de change de QSEAR a changé de 21.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2870 et à un maximum de 0.2872.
Suivez la dynamique Quartzsea Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QSEAR aujourd'hui ?
L'action Quartzsea Acquisition Corp est cotée à 0.2872 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.80%, a clôturé hier à 0.2358 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de QSEAR présente ces mises à jour.
L'action Quartzsea Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Quartzsea Acquisition Corp est actuellement valorisé à 0.2872. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QSEAR.
Comment acheter des actions QSEAR ?
Vous pouvez acheter des actions Quartzsea Acquisition Corp au cours actuel de 0.2872. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2872 ou de 0.2902, le 4 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QSEAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QSEAR ?
Investir dans Quartzsea Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.2300 - 0.3350 et le prix actuel 0.2872. Beaucoup comparent 10.33% et 14.88% avant de passer des ordres à 0.2872 ou 0.2902. Consultez le graphique du cours de QSEAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Quartzsea Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Quartzsea Acquisition Corp l'année dernière était 0.3350. Au cours de 0.2300 - 0.3350, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2358 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Quartzsea Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Quartzsea Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) sur l'année a été 0.2300. Sa comparaison avec 0.2872 et 0.2300 - 0.3350 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QSEAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QSEAR a-t-elle été divisée ?
Quartzsea Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2358 et 14.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2358
- Ouverture
- 0.2870
- Bid
- 0.2872
- Ask
- 0.2902
- Plus Bas
- 0.2870
- Plus Haut
- 0.2872
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 21.80%
- Changement Mensuel
- 10.33%
- Changement à 6 Mois
- 14.88%
- Changement Annuel
- 14.88%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4