- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QSEAR: Quartzsea Acquisition Corp
Il tasso di cambio QSEAR ha avuto una variazione del 21.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2870 e ad un massimo di 0.2872.
Segui le dinamiche di Quartzsea Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni QSEAR oggi?
Oggi le azioni Quartzsea Acquisition Corp sono prezzate a 0.2872. Viene scambiato all'interno di 21.80%, la chiusura di ieri è stata 0.2358 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QSEAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Quartzsea Acquisition Corp pagano dividendi?
Quartzsea Acquisition Corp è attualmente valutato a 0.2872. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QSEAR.
Come acquistare azioni QSEAR?
Puoi acquistare azioni Quartzsea Acquisition Corp al prezzo attuale di 0.2872. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2872 o 0.2902, mentre 4 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QSEAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni QSEAR?
Investire in Quartzsea Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 0.2300 - 0.3350 e il prezzo attuale 0.2872. Molti confrontano 10.33% e 14.88% prima di effettuare ordini su 0.2872 o 0.2902. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QSEAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Quartzsea Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Quartzsea Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 0.3350. All'interno di 0.2300 - 0.3350, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2358 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Quartzsea Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Quartzsea Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Quartzsea Acquisition Corp (QSEAR) nel corso dell'anno è stato 0.2300. Confrontandolo con gli attuali 0.2872 e 0.2300 - 0.3350 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QSEAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QSEAR?
Quartzsea Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2358 e 14.88%.
- Chiusura Precedente
- 0.2358
- Apertura
- 0.2870
- Bid
- 0.2872
- Ask
- 0.2902
- Minimo
- 0.2870
- Massimo
- 0.2872
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 21.80%
- Variazione Mensile
- 10.33%
- Variazione Semestrale
- 14.88%
- Variazione Annuale
- 14.88%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4