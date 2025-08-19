Moedas / PSLV
PSLV: Sprott Physical Silver Trust ETV
14.10 USD 0.01 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSLV para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.05 e o mais alto foi 14.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Physical Silver Trust ETV. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.05 14.14
Faixa anual
9.60 14.55
- Fechamento anterior
- 14.11
- Open
- 14.12
- Bid
- 14.10
- Ask
- 14.40
- Low
- 14.05
- High
- 14.14
- Volume
- 729
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- 3.15%
- Mudança de 6 meses
- 21.45%
- Mudança anual
- 33.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh