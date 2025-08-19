Валюты / PSLV
PSLV: Sprott Physical Silver Trust ETV
14.40 USD 0.10 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSLV за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.30, а максимальная — 14.55.
Следите за динамикой Sprott Physical Silver Trust ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PSLV
Дневной диапазон
14.30 14.55
Годовой диапазон
9.60 14.55
- Предыдущее закрытие
- 14.50
- Open
- 14.50
- Bid
- 14.40
- Ask
- 14.70
- Low
- 14.30
- High
- 14.55
- Объем
- 12.732 K
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 5.34%
- 6-месячное изменение
- 24.03%
- Годовое изменение
- 35.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.