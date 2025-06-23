A taxa do POWWP para hoje mudou para 0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.10 e o mais alto foi 24.10.

Veja a dinâmica do par de moedas AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.