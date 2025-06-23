通貨 / POWWP
POWWP: AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
24.00 USD 0.03 (0.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
POWWPの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり23.84の安値と24.00の高値で取引されました。
AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.84 24.00
1年のレンジ
18.20 24.75
- 以前の終値
- 23.97
- 始値
- 23.84
- 買値
- 24.00
- 買値
- 24.30
- 安値
- 23.84
- 高値
- 24.00
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 4.35%
- 6ヶ月の変化
- 8.35%
- 1年の変化
- 3.85%
