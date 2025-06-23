クォートセクション
通貨 / POWWP
POWWP: AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe

24.00 USD 0.03 (0.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

POWWPの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり23.84の安値と24.00の高値で取引されました。

AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.84 24.00
1年のレンジ
18.20 24.75
以前の終値
23.97
始値
23.84
買値
24.00
買値
24.30
安値
23.84
高値
24.00
出来高
2
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
4.35%
6ヶ月の変化
8.35%
1年の変化
3.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K