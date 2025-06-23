Währungen / POWWP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
POWWP: AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
24.10 USD 0.10 (0.42%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POWWP hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.10 bis zu einem Hoch von 24.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.10 24.10
Jahresspanne
18.20 24.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.00
- Eröffnung
- 24.10
- Bid
- 24.10
- Ask
- 24.40
- Tief
- 24.10
- Hoch
- 24.10
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 4.78%
- 6-Monatsänderung
- 8.80%
- Jahresänderung
- 4.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K