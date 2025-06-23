Валюты / POWWP
POWWP: AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
23.97 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POWWP за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.97, а максимальная — 23.97.
Следите за динамикой AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.97 23.97
Годовой диапазон
18.20 24.75
- Предыдущее закрытие
- 24.00
- Open
- 23.97
- Bid
- 23.97
- Ask
- 24.27
- Low
- 23.97
- High
- 23.97
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 4.22%
- 6-месячное изменение
- 8.22%
- Годовое изменение
- 3.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.