POWWP: AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
24.20 USD 0.10 (0.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio POWWP ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.09 e ad un massimo di 24.28.
Segui le dinamiche di AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.09 24.28
Intervallo Annuale
18.20 24.75
- Chiusura Precedente
- 24.10
- Apertura
- 24.10
- Bid
- 24.20
- Ask
- 24.50
- Minimo
- 24.09
- Massimo
- 24.28
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.41%
- Variazione Mensile
- 5.22%
- Variazione Semestrale
- 9.26%
- Variazione Annuale
- 4.72%
20 settembre, sabato