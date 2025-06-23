QuotazioniSezioni
POWWP: AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe

24.20 USD 0.10 (0.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio POWWP ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.09 e ad un massimo di 24.28.

Segui le dinamiche di AMMO Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.09 24.28
Intervallo Annuale
18.20 24.75
Chiusura Precedente
24.10
Apertura
24.10
Bid
24.20
Ask
24.50
Minimo
24.09
Massimo
24.28
Volume
5
Variazione giornaliera
0.41%
Variazione Mensile
5.22%
Variazione Semestrale
9.26%
Variazione Annuale
4.72%
20 settembre, sabato