PNI: Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest

6.98 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PNI para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.95 e o mais alto foi 6.98.

Veja a dinâmica do par de moedas Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
6.95 6.98
Faixa anual
6.43 7.93
Fechamento anterior
6.98
Open
6.96
Bid
6.98
Ask
7.28
Low
6.95
High
6.98
Volume
27
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
6.56%
Mudança de 6 meses
-1.55%
Mudança anual
-11.65%
