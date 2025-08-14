Moedas / PNI
PNI: Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest
6.98 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PNI para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.95 e o mais alto foi 6.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.95 6.98
Faixa anual
6.43 7.93
- Fechamento anterior
- 6.98
- Open
- 6.96
- Bid
- 6.98
- Ask
- 7.28
- Low
- 6.95
- High
- 6.98
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 6.56%
- Mudança de 6 meses
- -1.55%
- Mudança anual
- -11.65%
21 setembro, domingo