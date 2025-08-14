クォートセクション
通貨 / PNI
株に戻る

PNI: Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest

6.98 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PNIの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり6.95の安値と6.98の高値で取引されました。

Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PNI News

1日のレンジ
6.95 6.98
1年のレンジ
6.43 7.93
以前の終値
6.98
始値
6.96
買値
6.98
買値
7.28
安値
6.95
高値
6.98
出来高
27
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
6.56%
6ヶ月の変化
-1.55%
1年の変化
-11.65%
21 9月, 日曜日