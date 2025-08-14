通貨 / PNI
PNI: Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest
6.98 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PNIの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり6.95の安値と6.98の高値で取引されました。
Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.95 6.98
1年のレンジ
6.43 7.93
- 以前の終値
- 6.98
- 始値
- 6.96
- 買値
- 6.98
- 買値
- 7.28
- 安値
- 6.95
- 高値
- 6.98
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 6.56%
- 6ヶ月の変化
- -1.55%
- 1年の変化
- -11.65%
21 9月, 日曜日