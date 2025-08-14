QuotazioniSezioni
Valute / PNI
Tornare a Azioni

PNI: Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest

6.98 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PNI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.95 e ad un massimo di 6.98.

Segui le dinamiche di Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PNI News

Intervallo Giornaliero
6.95 6.98
Intervallo Annuale
6.43 7.93
Chiusura Precedente
6.98
Apertura
6.96
Bid
6.98
Ask
7.28
Minimo
6.95
Massimo
6.98
Volume
27
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
6.56%
Variazione Semestrale
-1.55%
Variazione Annuale
-11.65%
21 settembre, domenica