PNI: Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest
6.98 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PNI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.95 e ad un massimo di 6.98.
Segui le dinamiche di Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.95 6.98
Intervallo Annuale
6.43 7.93
- Chiusura Precedente
- 6.98
- Apertura
- 6.96
- Bid
- 6.98
- Ask
- 7.28
- Minimo
- 6.95
- Massimo
- 6.98
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 6.56%
- Variazione Semestrale
- -1.55%
- Variazione Annuale
- -11.65%
21 settembre, domenica