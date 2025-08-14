报价部分
货币 / PNI
PNI: Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest

6.98 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PNI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点6.95和高点6.98进行交易。

关注Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
6.95 6.98
年范围
6.43 7.93
前一天收盘价
6.98
开盘价
6.96
卖价
6.98
买价
7.28
最低价
6.95
最高价
6.98
交易量
27
日变化
0.00%
月变化
6.56%
6个月变化
-1.55%
年变化
-11.65%
21 九月, 星期日