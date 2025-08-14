货币 / PNI
PNI: Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest
6.98 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PNI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点6.95和高点6.98进行交易。
关注Pimco New York Municipal Income Fund II of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.95 6.98
年范围
6.43 7.93
- 前一天收盘价
- 6.98
- 开盘价
- 6.96
- 卖价
- 6.98
- 买价
- 7.28
- 最低价
- 6.95
- 最高价
- 6.98
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 6.56%
- 6个月变化
- -1.55%
- 年变化
- -11.65%
21 九月, 星期日