- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PMTV: Pennymac Mortgage Investment Trust
A taxa do PMTV para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.42 e o mais alto foi 25.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Pennymac Mortgage Investment Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PMTV hoje?
Hoje Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) está avaliado em 25.46. O instrumento é negociado dentro de -0.16%, o fechamento de ontem foi 25.50, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMTV em tempo real.
As ações de Pennymac Mortgage Investment Trust pagam dividendos?
Atualmente Pennymac Mortgage Investment Trust está avaliado em 25.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.39% e USD. Monitore os movimentos de PMTV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PMTV?
Você pode comprar ações de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) pelo preço atual 25.46. Ordens geralmente são executadas perto de 25.46 ou 25.76, enquanto 11 e -0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMTV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PMTV?
Investir em Pennymac Mortgage Investment Trust envolve considerar a faixa anual 24.50 - 25.75 e o preço atual 25.46. Muitos comparam 0.47% e -0.16% antes de enviar ordens em 25.46 ou 25.76. Estude as mudanças diárias de preço de PMTV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O maior preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) no último ano foi 25.75. As ações oscilaram bastante dentro de 24.50 - 25.75, e a comparação com 25.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pennymac Mortgage Investment Trust no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O menor preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) no ano foi 24.50. A comparação com o preço atual 25.46 e 24.50 - 25.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMTV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMTV?
No passado Pennymac Mortgage Investment Trust passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.50 e 0.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.50
- Open
- 25.50
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Low
- 25.42
- High
- 25.50
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.16%
- Mudança mensal
- 0.47%
- Mudança de 6 meses
- -0.16%
- Mudança anual
- 0.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4