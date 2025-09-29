КотировкиРазделы
PMTV: Pennymac Mortgage Investment Trust

25.46 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMTV за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.42, а максимальная — 25.50.

Следите за динамикой Pennymac Mortgage Investment Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMTV сегодня?

Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) сегодня оценивается на уровне 25.46. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 25.50, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pennymac Mortgage Investment Trust?

Pennymac Mortgage Investment Trust в настоящее время оценивается в 25.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.39% и USD. Отслеживайте движения PMTV на графике в реальном времени.

Как купить акции PMTV?

Вы можете купить акции Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) по текущей цене 25.46. Ордера обычно размещаются около 25.46 или 25.76, тогда как 11 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMTV?

Инвестирование в Pennymac Mortgage Investment Trust предполагает учет годового диапазона 24.50 - 25.75 и текущей цены 25.46. Многие сравнивают 0.47% и -0.16% перед размещением ордеров на 25.46 или 25.76. Изучайте ежедневные изменения цены PMTV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) за последний год составила 25.75. Акции заметно колебались в пределах 24.50 - 25.75, сравнение с 25.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pennymac Mortgage Investment Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) за год составила 24.50. Сравнение с текущими 25.46 и 24.50 - 25.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMTV?

В прошлом Pennymac Mortgage Investment Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.50 и 0.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.42 25.50
Годовой диапазон
24.50 25.75
Предыдущее закрытие
25.50
Open
25.50
Bid
25.46
Ask
25.76
Low
25.42
High
25.50
Объем
11
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.47%
6-месячное изменение
-0.16%
Годовое изменение
0.39%
