PMTV: Pennymac Mortgage Investment Trust
Il tasso di cambio PMTV ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.42 e ad un massimo di 25.50.
Segui le dinamiche di Pennymac Mortgage Investment Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PMTV oggi?
Oggi le azioni Pennymac Mortgage Investment Trust sono prezzate a 25.46. Viene scambiato all'interno di -0.16%, la chiusura di ieri è stata 25.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMTV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pennymac Mortgage Investment Trust pagano dividendi?
Pennymac Mortgage Investment Trust è attualmente valutato a 25.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMTV.
Come acquistare azioni PMTV?
Puoi acquistare azioni Pennymac Mortgage Investment Trust al prezzo attuale di 25.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.46 o 25.76, mentre 11 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMTV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PMTV?
Investire in Pennymac Mortgage Investment Trust implica considerare l'intervallo annuale 24.50 - 25.75 e il prezzo attuale 25.46. Molti confrontano 0.47% e -0.16% prima di effettuare ordini su 25.46 o 25.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMTV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 25.75. All'interno di 24.50 - 25.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pennymac Mortgage Investment Trust utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTV) nel corso dell'anno è stato 24.50. Confrontandolo con gli attuali 25.46 e 24.50 - 25.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMTV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMTV?
Pennymac Mortgage Investment Trust ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.50 e 0.39%.
- Chiusura Precedente
- 25.50
- Apertura
- 25.50
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Minimo
- 25.42
- Massimo
- 25.50
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 0.47%
- Variazione Semestrale
- -0.16%
- Variazione Annuale
- 0.39%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4