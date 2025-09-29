报价部分
货币 / PMTV
PMTV: Pennymac Mortgage Investment Trust

25.46 USD 0.04 (0.16%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PMTV汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点25.42和高点25.50进行交易。

关注Pennymac Mortgage Investment Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PMTV股票今天的价格是多少？

Pennymac Mortgage Investment Trust股票今天的定价为25.46。它在-0.16%范围内交易，昨天的收盘价为25.50，交易量达到11。PMTV的实时价格图表显示了这些更新。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票是否支付股息？

Pennymac Mortgage Investment Trust目前的价值为25.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.39%和USD。实时查看图表以跟踪PMTV走势。

如何购买PMTV股票？

您可以以25.46的当前价格购买Pennymac Mortgage Investment Trust股票。订单通常设置在25.46或25.76附近，而11和-0.16%显示市场活动。立即关注PMTV的实时图表更新。

如何投资PMTV股票？

投资Pennymac Mortgage Investment Trust需要考虑年度范围24.50 - 25.75和当前价格25.46。许多人在以25.46或25.76下订单之前，会比较0.47%和。实时查看PMTV价格图表，了解每日变化。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pennymac Mortgage Investment Trust的最高价格是25.75。在24.50 - 25.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pennymac Mortgage Investment Trust的绩效。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最低价格是多少？

Pennymac Mortgage Investment Trust（PMTV）的最低价格为24.50。将其与当前的25.46和24.50 - 25.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMTV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMTV股票是什么时候拆分的？

Pennymac Mortgage Investment Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.50和0.39%中可见。

日范围
25.42 25.50
年范围
24.50 25.75
前一天收盘价
25.50
开盘价
25.50
卖价
25.46
买价
25.76
最低价
25.42
最高价
25.50
交易量
11
日变化
-0.16%
月变化
0.47%
6个月变化
-0.16%
年变化
0.39%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值