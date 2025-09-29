クォートセクション
通貨 / PMTV
PMTV: Pennymac Mortgage Investment Trust

25.46 USD 0.04 (0.16%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PMTVの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり25.42の安値と25.50の高値で取引されました。

Pennymac Mortgage Investment Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PMTV株の現在の価格は？

Pennymac Mortgage Investment Trustの株価は本日25.46です。-0.16%内で取引され、前日の終値は25.50、取引量は11に達しました。PMTVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株は配当を出しますか？

Pennymac Mortgage Investment Trustの現在の価格は25.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.39%やUSDにも注目します。PMTVの動きはライブチャートで確認できます。

PMTV株を買う方法は？

Pennymac Mortgage Investment Trustの株は現在25.46で購入可能です。注文は通常25.46または25.76付近で行われ、11や-0.16%が市場の動きを示します。PMTVの最新情報はライブチャートで確認できます。

PMTV株に投資する方法は？

Pennymac Mortgage Investment Trustへの投資では、年間の値幅24.50 - 25.75と現在の25.46を考慮します。注文は多くの場合25.46や25.76で行われる前に、0.47%や-0.16%と比較されます。PMTVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最高値は？

Pennymac Mortgage Investment Trustの過去1年の最高値は25.75でした。24.50 - 25.75内で株価は大きく変動し、25.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pennymac Mortgage Investment Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最低値は？

Pennymac Mortgage Investment Trust(PMTV)の年間最安値は24.50でした。現在の25.46や24.50 - 25.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMTVの動きはライブチャートで確認できます。

PMTVの株式分割はいつ行われましたか？

Pennymac Mortgage Investment Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.50、0.39%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.42 25.50
1年のレンジ
24.50 25.75
以前の終値
25.50
始値
25.50
買値
25.46
買値
25.76
安値
25.42
高値
25.50
出来高
11
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
0.47%
6ヶ月の変化
-0.16%
1年の変化
0.39%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待