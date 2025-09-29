- 概要
PMTV: Pennymac Mortgage Investment Trust
PMTVの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり25.42の安値と25.50の高値で取引されました。
Pennymac Mortgage Investment Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PMTV株の現在の価格は？
Pennymac Mortgage Investment Trustの株価は本日25.46です。-0.16%内で取引され、前日の終値は25.50、取引量は11に達しました。PMTVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株は配当を出しますか？
Pennymac Mortgage Investment Trustの現在の価格は25.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.39%やUSDにも注目します。PMTVの動きはライブチャートで確認できます。
PMTV株を買う方法は？
Pennymac Mortgage Investment Trustの株は現在25.46で購入可能です。注文は通常25.46または25.76付近で行われ、11や-0.16%が市場の動きを示します。PMTVの最新情報はライブチャートで確認できます。
PMTV株に投資する方法は？
Pennymac Mortgage Investment Trustへの投資では、年間の値幅24.50 - 25.75と現在の25.46を考慮します。注文は多くの場合25.46や25.76で行われる前に、0.47%や-0.16%と比較されます。PMTVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最高値は？
Pennymac Mortgage Investment Trustの過去1年の最高値は25.75でした。24.50 - 25.75内で株価は大きく変動し、25.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pennymac Mortgage Investment Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最低値は？
Pennymac Mortgage Investment Trust(PMTV)の年間最安値は24.50でした。現在の25.46や24.50 - 25.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMTVの動きはライブチャートで確認できます。
PMTVの株式分割はいつ行われましたか？
Pennymac Mortgage Investment Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.50、0.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.50
- 始値
- 25.50
- 買値
- 25.46
- 買値
- 25.76
- 安値
- 25.42
- 高値
- 25.50
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.47%
- 6ヶ月の変化
- -0.16%
- 1年の変化
- 0.39%
- 実際
