PIM: Putnam Master Intermediate Income Trust
3.44 USD 0.01 (0.29%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PIM para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.43 e o mais alto foi 3.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Putnam Master Intermediate Income Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.43 3.46
Faixa anual
3.14 3.50
- Fechamento anterior
- 3.45
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- Low
- 3.43
- High
- 3.46
- Volume
- 105
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- 2.99%
- Mudança de 6 meses
- 3.93%
- Mudança anual
- 0.29%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.3%
- Prév.
- 3.3%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.6%
- Prév.
- 1.6%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 6.8%
- Prév.
- 6.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -2.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.6%
- Prév.
- 1.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $42.847 bilh
- Prév.
- $-103.566 bilh
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 231 mil
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.913 milh
- Prév.
- 1.920 milh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.925%