货币 / PIM
PIM: Putnam Master Intermediate Income Trust
3.44 USD 0.01 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PIM汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点3.43和高点3.46进行交易。
关注Putnam Master Intermediate Income Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.43 3.46
年范围
3.14 3.50
- 前一天收盘价
- 3.45
- 开盘价
- 3.45
- 卖价
- 3.44
- 买价
- 3.74
- 最低价
- 3.43
- 最高价
- 3.46
- 交易量
- 105
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 2.99%
- 6个月变化
- 3.93%
- 年变化
- 0.29%
25 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.3%
- 前值
- 3.3%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.6%
- 前值
- 1.6%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 6.8%
- 前值
- 6.8%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.5%
- 前值
- -2.8%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.6%
- 前值
- 1.1%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $42.847 B
- 前值
- $-103.566 B
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.1%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 208 K
- 前值
- 231 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.913 M
- 前值
- 1.920 M
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.925%