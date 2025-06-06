Währungen / PIM
PIM: Putnam Master Intermediate Income Trust
3.44 USD 0.01 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PIM hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.43 bis zu einem Hoch von 3.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Putnam Master Intermediate Income Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.43 3.46
Jahresspanne
3.14 3.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.45
- Eröffnung
- 3.45
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- Tief
- 3.43
- Hoch
- 3.46
- Volumen
- 105
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- 2.99%
- 6-Monatsänderung
- 3.93%
- Jahresänderung
- 0.29%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 3.3%
- Vorh
- 3.3%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.6%
- Vorh
- 1.6%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 6.8%
- Vorh
- 6.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -2.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.6%
- Vorh
- 1.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $42.847 B
- Vorh
- $-103.566 B
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 231 K
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.913 M
- Vorh
- 1.920 M
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.925%