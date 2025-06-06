通貨 / PIM
PIM: Putnam Master Intermediate Income Trust
3.44 USD 0.01 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PIMの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり3.43の安値と3.46の高値で取引されました。
Putnam Master Intermediate Income Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.43 3.46
1年のレンジ
3.14 3.50
- 以前の終値
- 3.45
- 始値
- 3.45
- 買値
- 3.44
- 買値
- 3.74
- 安値
- 3.43
- 高値
- 3.46
- 出来高
- 105
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- 2.99%
- 6ヶ月の変化
- 3.93%
- 1年の変化
- 0.29%
