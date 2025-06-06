КотировкиРазделы
Валюты / PIM
Назад в Рынок акций США

PIM: Putnam Master Intermediate Income Trust

3.44 USD 0.01 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PIM за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.43, а максимальная — 3.46.

Следите за динамикой Putnam Master Intermediate Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PIM

Дневной диапазон
3.43 3.46
Годовой диапазон
3.14 3.50
Предыдущее закрытие
3.45
Open
3.45
Bid
3.44
Ask
3.74
Low
3.43
High
3.46
Объем
105
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
2.99%
6-месячное изменение
3.93%
Годовое изменение
0.29%
25 сентября, четверг
12:30
USD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
3.3%
Пред.
3.3%
12:30
USD
Реальные расходы на личное потребление кв/кв
Акт.
Прог.
1.6%
Пред.
1.6%
12:30
USD
Продажи в составе ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
6.8%
Пред.
6.8%
12:30
USD
Заказы на товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-0.5%
Пред.
-2.8%
12:30
USD
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
0.6%
Пред.
1.1%
12:30
USD
Баланс внешней торговли товарами
Акт.
Прог.
$​42.847 млрд
Пред.
$​-103.566 млрд
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.1%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
208 тыс
Пред.
231 тыс
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
1.913 млн
Пред.
1.920 млн
13:00
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.925%