PIM: Putnam Master Intermediate Income Trust
3.44 USD 0.01 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PIM за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.43, а максимальная — 3.46.
Следите за динамикой Putnam Master Intermediate Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.43 3.46
Годовой диапазон
3.14 3.50
- Предыдущее закрытие
- 3.45
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- Low
- 3.43
- High
- 3.46
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 2.99%
- 6-месячное изменение
- 3.93%
- Годовое изменение
- 0.29%
25 сентября, четверг
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 3.3%
- Пред.
- 3.3%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.6%
- Пред.
- 1.6%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 6.8%
- Пред.
- 6.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -2.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.6%
- Пред.
- 1.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $42.847 млрд
- Пред.
- $-103.566 млрд
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 208 тыс
- Пред.
- 231 тыс
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.913 млн
- Пред.
- 1.920 млн
13:00
USD
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.925%