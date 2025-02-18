Moedas / OTLK
OTLK: Outlook Therapeutics Inc
0.99 USD 0.03 (2.94%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OTLK para hoje mudou para -2.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.98 e o mais alto foi 1.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Outlook Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.98 1.05
Faixa anual
0.79 6.98
- Fechamento anterior
- 1.02
- Open
- 1.03
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Low
- 0.98
- High
- 1.05
- Volume
- 1.010 K
- Mudança diária
- -2.94%
- Mudança mensal
- 11.24%
- Mudança de 6 meses
- -17.50%
- Mudança anual
- -81.73%
