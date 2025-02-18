Валюты / OTLK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OTLK: Outlook Therapeutics Inc
1.08 USD 0.03 (2.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OTLK за сегодня изменился на 2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.02, а максимальная — 1.09.
Следите за динамикой Outlook Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OTLK
- OTLK Stock Crashes 54% as FDA Issues Second CRL for Eye Disease Drug
- Outlook Therapeutics stock rating downgraded by H.C. Wainwright on FDA rejection
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- FDA Rejects Outlook Therapeutics Eye Drug For Second Time - Outlook Therapeutics (NASDAQ:OTLK)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- US FDA declines to approve Outlook Therapeutics’ drug for eye condition
- Outlook Therapeutics stock falls after FDA rejects wet AMD drug
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why The Odds Point To A Favorable FDA Decision For Outlook (NASDAQ:OTLK)
- Outlook Therapeutics Reports Q3 Revenue
- Oncobiologics, Inc. (OTLK) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Strong Buy Stocks for July 30th
- Outlook Therapeutics to Participate in a Virtual Investor Lunch Break Event
- Brookline Capital lowers Outlook Therapeutics stock price target on cash balance
- Rubrik To Rally Around 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Ascendiant Capital lowers Outlook Therapeutics stock price target to $21
- Outlook Therapeutics launches LYTENAVA in Germany and UK
- Outlook Therapeutics ® Announces Pricing of $13.0 Million Public Offering
- Outlook Therapeutics announces public stock offering
- Outlook Therapeutics Reports Financial Results for Second Quarter Fiscal Year 2025 and Provides Corporate Update
- Coinbase To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
Дневной диапазон
1.02 1.09
Годовой диапазон
0.79 6.98
- Предыдущее закрытие
- 1.05
- Open
- 1.03
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Low
- 1.02
- High
- 1.09
- Объем
- 966
- Дневное изменение
- 2.86%
- Месячное изменение
- 21.35%
- 6-месячное изменение
- -10.00%
- Годовое изменение
- -80.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.