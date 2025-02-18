QuotazioniSezioni
Valute / OTLK
Tornare a Azioni

OTLK: Outlook Therapeutics Inc

0.96 USD 0.03 (3.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OTLK ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.96 e ad un massimo di 1.02.

Segui le dinamiche di Outlook Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OTLK News

Intervallo Giornaliero
0.96 1.02
Intervallo Annuale
0.79 6.98
Chiusura Precedente
0.99
Apertura
0.99
Bid
0.96
Ask
1.26
Minimo
0.96
Massimo
1.02
Volume
863
Variazione giornaliera
-3.03%
Variazione Mensile
7.87%
Variazione Semestrale
-20.00%
Variazione Annuale
-82.29%
21 settembre, domenica