A taxa do OFSSH para hoje mudou para 1.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.6600 e o mais alto foi 23.7000.

Veja a dinâmica do par de moedas OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.