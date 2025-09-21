Valute / OFSSH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OFSSH: OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028
23.7000 USD 0.3000 (1.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OFSSH ha avuto una variazione del 1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.6600 e ad un massimo di 23.7000.
Segui le dinamiche di OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.6600 23.7000
Intervallo Annuale
22.0600 23.7000
- Chiusura Precedente
- 23.4000
- Apertura
- 23.6600
- Bid
- 23.7000
- Ask
- 23.7030
- Minimo
- 23.6600
- Massimo
- 23.7000
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 1.28%
- Variazione Mensile
- 1.80%
- Variazione Semestrale
- 4.08%
- Variazione Annuale
- 5.01%
21 settembre, domenica