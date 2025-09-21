QuotazioniSezioni
Valute / OFSSH
Tornare a Azioni

OFSSH: OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028

23.7000 USD 0.3000 (1.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OFSSH ha avuto una variazione del 1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.6600 e ad un massimo di 23.7000.

Segui le dinamiche di OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
23.6600 23.7000
Intervallo Annuale
22.0600 23.7000
Chiusura Precedente
23.4000
Apertura
23.6600
Bid
23.7000
Ask
23.7030
Minimo
23.6600
Massimo
23.7000
Volume
9
Variazione giornaliera
1.28%
Variazione Mensile
1.80%
Variazione Semestrale
4.08%
Variazione Annuale
5.01%
21 settembre, domenica