Divisas / OFSSH
OFSSH: OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028
23.7000 USD 0.3000 (1.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OFSSH de hoy ha cambiado un 1.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.6600, mientras que el máximo ha alcanzado 23.7000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
23.6600 23.7000
Rango anual
22.0600 23.7000
- Cierres anteriores
- 23.4000
- Open
- 23.6600
- Bid
- 23.7000
- Ask
- 23.7030
- Low
- 23.6600
- High
- 23.7000
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 1.28%
- Cambio mensual
- 1.80%
- Cambio a 6 meses
- 4.08%
- Cambio anual
- 5.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B