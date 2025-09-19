KurseKategorien
Währungen / OFSSH
Zurück zum Aktien

OFSSH: OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028

23.7000 USD 0.3000 (1.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OFSSH hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.6600 bis zu einem Hoch von 23.7000 gehandelt.

Verfolgen Sie die OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
23.6600 23.7000
Jahresspanne
22.0600 23.7000
Vorheriger Schlusskurs
23.4000
Eröffnung
23.6600
Bid
23.7000
Ask
23.7030
Tief
23.6600
Hoch
23.7000
Volumen
9
Tagesänderung
1.28%
Monatsänderung
1.80%
6-Monatsänderung
4.08%
Jahresänderung
5.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K