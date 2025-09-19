Währungen / OFSSH
OFSSH: OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028
23.7000 USD 0.3000 (1.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OFSSH hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.6600 bis zu einem Hoch von 23.7000 gehandelt.
Verfolgen Sie die OFS Capital Corporation - 4.95% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.6600 23.7000
Jahresspanne
22.0600 23.7000
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.4000
- Eröffnung
- 23.6600
- Bid
- 23.7000
- Ask
- 23.7030
- Tief
- 23.6600
- Hoch
- 23.7000
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 1.28%
- Monatsänderung
- 1.80%
- 6-Monatsänderung
- 4.08%
- Jahresänderung
- 5.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K