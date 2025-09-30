CotaçõesSeções
MS-PP: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

25.86 USD 0.02 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MS-PP para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.83 e o mais alto foi 25.88.

Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MS-PP hoje?

Hoje Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PP) está avaliado em 25.86. O instrumento é negociado dentro de 0.08%, o fechamento de ontem foi 25.84, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PP em tempo real.

As ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o pagam dividendos?

Atualmente Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o está avaliado em 25.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.73% e USD. Monitore os movimentos de MS-PP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MS-PP?

Você pode comprar ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PP) pelo preço atual 25.86. Ordens geralmente são executadas perto de 25.86 ou 26.16, enquanto 45 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MS-PP?

Investir em Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o envolve considerar a faixa anual 25.02 - 26.75 e o preço atual 25.86. Muitos comparam 1.29% e 1.73% antes de enviar ordens em 25.86 ou 26.16. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?

O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PP) no último ano foi 26.75. As ações oscilaram bastante dentro de 25.02 - 26.75, e a comparação com 25.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?

O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PP) no ano foi 25.02. A comparação com o preço atual 25.86 e 25.02 - 26.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PP?

No passado Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.84 e 1.73% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.83 25.88
Faixa anual
25.02 26.75
Fechamento anterior
25.84
Open
25.83
Bid
25.86
Ask
26.16
Low
25.83
High
25.88
Volume
45
Mudança diária
0.08%
Mudança mensal
1.29%
Mudança de 6 meses
1.73%
Mudança anual
1.73%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4