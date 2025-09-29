- Обзор рынка
MS-PP: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
Курс MS-PP за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.83, а максимальная — 25.88.
Следите за динамикой Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MS-PP сегодня?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PP) сегодня оценивается на уровне 25.86. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.84, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MS-PP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o в настоящее время оценивается в 25.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.73% и USD. Отслеживайте движения MS-PP на графике в реальном времени.
Как купить акции MS-PP?
Вы можете купить акции Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PP) по текущей цене 25.86. Ордера обычно размещаются около 25.86 или 26.16, тогда как 45 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MS-PP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MS-PP?
Инвестирование в Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o предполагает учет годового диапазона 25.02 - 26.75 и текущей цены 25.86. Многие сравнивают 1.29% и 1.73% перед размещением ордеров на 25.86 или 26.16. Изучайте ежедневные изменения цены MS-PP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая высокая цена MORGAN STANLEY (MS-PP) за последний год составила 26.75. Акции заметно колебались в пределах 25.02 - 26.75, сравнение с 25.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая низкая цена MORGAN STANLEY (MS-PP) за год составила 25.02. Сравнение с текущими 25.86 и 25.02 - 26.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MS-PP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MS-PP?
В прошлом Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.84 и 1.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.84
- Open
- 25.83
- Bid
- 25.86
- Ask
- 26.16
- Low
- 25.83
- High
- 25.88
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 1.73%
- Годовое изменение
- 1.73%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%