クォートセクション
通貨 / MS-PP
株に戻る

MS-PP: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

25.86 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MS-PPの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.83の安値と25.88の高値で取引されました。

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MS-PP株の現在の価格は？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株価は本日25.86です。0.08%内で取引され、前日の終値は25.84、取引量は45に達しました。MS-PPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株は配当を出しますか？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの現在の価格は25.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.73%やUSDにも注目します。MS-PPの動きはライブチャートで確認できます。

MS-PP株を買う方法は？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株は現在25.86で購入可能です。注文は通常25.86または26.16付近で行われ、45や0.12%が市場の動きを示します。MS-PPの最新情報はライブチャートで確認できます。

MS-PP株に投資する方法は？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oへの投資では、年間の値幅25.02 - 26.75と現在の25.86を考慮します。注文は多くの場合25.86や26.16で行われる前に、1.29%や1.73%と比較されます。MS-PPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

MORGAN STANLEYの株の最高値は？

MORGAN STANLEYの過去1年の最高値は26.75でした。25.02 - 26.75内で株価は大きく変動し、25.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

MORGAN STANLEYの株の最低値は？

MORGAN STANLEY(MS-PP)の年間最安値は25.02でした。現在の25.86や25.02 - 26.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MS-PPの動きはライブチャートで確認できます。

MS-PPの株式分割はいつ行われましたか？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.84、1.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.83 25.88
1年のレンジ
25.02 26.75
以前の終値
25.84
始値
25.83
買値
25.86
買値
26.16
安値
25.83
高値
25.88
出来高
45
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
1.29%
6ヶ月の変化
1.73%
1年の変化
1.73%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待