MS-PP: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
Der Wechselkurs von MS-PP hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.83 bis zu einem Hoch von 25.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MS-PP heute?
Die Aktie von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PP) notiert heute bei 25.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.84 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von MS-PP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MS-PP Dividenden?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o wird derzeit mit 25.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PP zu verfolgen.
Wie kaufe ich MS-PP-Aktien?
Sie können Aktien von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PP) zum aktuellen Kurs von 25.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.86 oder 26.16 platziert, während 45 und 0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MS-PP-Aktien?
Bei einer Investition in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o müssen die jährliche Spanne 25.02 - 26.75 und der aktuelle Kurs 25.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.29% und 1.73%, bevor sie Orders zu 25.86 oder 26.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PP) im vergangenen Jahr lag bei 26.75. Innerhalb von 25.02 - 26.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PP) im Laufe des Jahres betrug 25.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.86 und der Spanne 25.02 - 26.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MS-PP statt?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.84 und 1.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.84
- Eröffnung
- 25.83
- Bid
- 25.86
- Ask
- 26.16
- Tief
- 25.83
- Hoch
- 25.88
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 1.29%
- 6-Monatsänderung
- 1.73%
- Jahresänderung
- 1.73%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4