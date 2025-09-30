KurseKategorien
Währungen / MS-PP
Zurück zum Aktien

MS-PP: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

25.86 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PP hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.83 bis zu einem Hoch von 25.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PP heute?

Die Aktie von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PP) notiert heute bei 25.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.84 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von MS-PP zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PP Dividenden?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o wird derzeit mit 25.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PP zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PP-Aktien?

Sie können Aktien von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PP) zum aktuellen Kurs von 25.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.86 oder 26.16 platziert, während 45 und 0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PP auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PP-Aktien?

Bei einer Investition in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o müssen die jährliche Spanne 25.02 - 26.75 und der aktuelle Kurs 25.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.29% und 1.73%, bevor sie Orders zu 25.86 oder 26.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PP.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PP) im vergangenen Jahr lag bei 26.75. Innerhalb von 25.02 - 26.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PP) im Laufe des Jahres betrug 25.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.86 und der Spanne 25.02 - 26.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PP statt?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.84 und 1.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.83 25.88
Jahresspanne
25.02 26.75
Vorheriger Schlusskurs
25.84
Eröffnung
25.83
Bid
25.86
Ask
26.16
Tief
25.83
Hoch
25.88
Volumen
45
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
1.29%
6-Monatsänderung
1.73%
Jahresänderung
1.73%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4