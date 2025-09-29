报价部分
货币 / MS-PP
回到股票

MS-PP: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

25.86 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MS-PP汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.83和高点25.88进行交易。

关注Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MS-PP股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票今天的定价为25.86。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.84，交易量达到45。MS-PP的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票是否支付股息？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o目前的价值为25.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪MS-PP走势。

如何购买MS-PP股票？

您可以以25.86的当前价格购买Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票。订单通常设置在25.86或26.16附近，而45和0.12%显示市场活动。立即关注MS-PP的实时图表更新。

如何投资MS-PP股票？

投资Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o需要考虑年度范围25.02 - 26.75和当前价格25.86。许多人在以25.86或26.16下订单之前，会比较1.29%和。实时查看MS-PP价格图表，了解每日变化。

MORGAN STANLEY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MORGAN STANLEY的最高价格是26.75。在25.02 - 26.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o的绩效。

MORGAN STANLEY股票的最低价格是多少？

MORGAN STANLEY（MS-PP）的最低价格为25.02。将其与当前的25.86和25.02 - 26.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MS-PP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MS-PP股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.84和1.73%中可见。

日范围
25.83 25.88
年范围
25.02 26.75
前一天收盘价
25.84
开盘价
25.83
卖价
25.86
买价
26.16
最低价
25.83
最高价
25.88
交易量
45
日变化
0.08%
月变化
1.29%
6个月变化
1.73%
年变化
1.73%
