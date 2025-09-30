CotaçõesSeções
MS-PO
MS-PO: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

18.77 USD 0.02 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MS-PO para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.75 e o mais alto foi 18.83.

Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MS-PO hoje?

Hoje Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) está avaliado em 18.77. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 18.75, e o volume de negociação atingiu 113. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PO em tempo real.

As ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o pagam dividendos?

Atualmente Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o está avaliado em 18.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.06% e USD. Monitore os movimentos de MS-PO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MS-PO?

Você pode comprar ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) pelo preço atual 18.77. Ordens geralmente são executadas perto de 18.77 ou 19.07, enquanto 113 e -0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MS-PO?

Investir em Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o envolve considerar a faixa anual 16.77 - 19.13 e o preço atual 18.77. Muitos comparam 5.57% e 9.06% antes de enviar ordens em 18.77 ou 19.07. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?

O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PO) no último ano foi 19.13. As ações oscilaram bastante dentro de 16.77 - 19.13, e a comparação com 18.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?

O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PO) no ano foi 16.77. A comparação com o preço atual 18.77 e 16.77 - 19.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PO?

No passado Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.75 e 9.06% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.75 18.83
Faixa anual
16.77 19.13
Fechamento anterior
18.75
Open
18.82
Bid
18.77
Ask
19.07
Low
18.75
High
18.83
Volume
113
Mudança diária
0.11%
Mudança mensal
5.57%
Mudança de 6 meses
9.06%
Mudança anual
9.06%
