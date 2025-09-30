- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MS-PO: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
A taxa do MS-PO para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.75 e o mais alto foi 18.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MS-PO hoje?
Hoje Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) está avaliado em 18.77. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 18.75, e o volume de negociação atingiu 113. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PO em tempo real.
As ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o pagam dividendos?
Atualmente Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o está avaliado em 18.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.06% e USD. Monitore os movimentos de MS-PO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MS-PO?
Você pode comprar ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) pelo preço atual 18.77. Ordens geralmente são executadas perto de 18.77 ou 19.07, enquanto 113 e -0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MS-PO?
Investir em Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o envolve considerar a faixa anual 16.77 - 19.13 e o preço atual 18.77. Muitos comparam 5.57% e 9.06% antes de enviar ordens em 18.77 ou 19.07. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?
O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PO) no último ano foi 19.13. As ações oscilaram bastante dentro de 16.77 - 19.13, e a comparação com 18.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?
O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PO) no ano foi 16.77. A comparação com o preço atual 18.77 e 16.77 - 19.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PO?
No passado Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.75 e 9.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.75
- Open
- 18.82
- Bid
- 18.77
- Ask
- 19.07
- Low
- 18.75
- High
- 18.83
- Volume
- 113
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 5.57%
- Mudança de 6 meses
- 9.06%
- Mudança anual
- 9.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4