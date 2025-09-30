QuotazioniSezioni
MS-PO
MS-PO: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

18.77 USD 0.02 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MS-PO ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.75 e ad un massimo di 18.83.

Segui le dinamiche di Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MS-PO oggi?

Oggi le azioni Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o sono prezzate a 18.77. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 18.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 113. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MS-PO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o pagano dividendi?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o è attualmente valutato a 18.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MS-PO.

Come acquistare azioni MS-PO?

Puoi acquistare azioni Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o al prezzo attuale di 18.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.77 o 19.07, mentre 113 e -0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MS-PO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MS-PO?

Investire in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o implica considerare l'intervallo annuale 16.77 - 19.13 e il prezzo attuale 18.77. Molti confrontano 5.57% e 9.06% prima di effettuare ordini su 18.77 o 19.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MS-PO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni MORGAN STANLEY?

Il prezzo massimo di MORGAN STANLEY nell'ultimo anno è stato 19.13. All'interno di 16.77 - 19.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MORGAN STANLEY?

Il prezzo più basso di MORGAN STANLEY (MS-PO) nel corso dell'anno è stato 16.77. Confrontandolo con gli attuali 18.77 e 16.77 - 19.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MS-PO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MS-PO?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.75 e 9.06%.

Intervallo Giornaliero
18.75 18.83
Intervallo Annuale
16.77 19.13
Chiusura Precedente
18.75
Apertura
18.82
Bid
18.77
Ask
19.07
Minimo
18.75
Massimo
18.83
Volume
113
Variazione giornaliera
0.11%
Variazione Mensile
5.57%
Variazione Semestrale
9.06%
Variazione Annuale
9.06%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4