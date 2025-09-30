- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MS-PO: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
Il tasso di cambio MS-PO ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.75 e ad un massimo di 18.83.
Segui le dinamiche di Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MS-PO oggi?
Oggi le azioni Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o sono prezzate a 18.77. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 18.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 113. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MS-PO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o pagano dividendi?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o è attualmente valutato a 18.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MS-PO.
Come acquistare azioni MS-PO?
Puoi acquistare azioni Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o al prezzo attuale di 18.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.77 o 19.07, mentre 113 e -0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MS-PO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MS-PO?
Investire in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o implica considerare l'intervallo annuale 16.77 - 19.13 e il prezzo attuale 18.77. Molti confrontano 5.57% e 9.06% prima di effettuare ordini su 18.77 o 19.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MS-PO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni MORGAN STANLEY?
Il prezzo massimo di MORGAN STANLEY nell'ultimo anno è stato 19.13. All'interno di 16.77 - 19.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MORGAN STANLEY?
Il prezzo più basso di MORGAN STANLEY (MS-PO) nel corso dell'anno è stato 16.77. Confrontandolo con gli attuali 18.77 e 16.77 - 19.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MS-PO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MS-PO?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.75 e 9.06%.
- Chiusura Precedente
- 18.75
- Apertura
- 18.82
- Bid
- 18.77
- Ask
- 19.07
- Minimo
- 18.75
- Massimo
- 18.83
- Volume
- 113
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 5.57%
- Variazione Semestrale
- 9.06%
- Variazione Annuale
- 9.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4