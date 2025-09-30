KurseKategorien
MS-PO: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

18.77 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PO hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.75 bis zu einem Hoch von 18.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PO heute?

Die Aktie von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) notiert heute bei 18.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.75 und das Handelsvolumen erreichte 113. Das Live-Chart von MS-PO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PO Dividenden?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o wird derzeit mit 18.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PO zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PO-Aktien?

Sie können Aktien von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) zum aktuellen Kurs von 18.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.77 oder 19.07 platziert, während 113 und -0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PO-Aktien?

Bei einer Investition in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o müssen die jährliche Spanne 16.77 - 19.13 und der aktuelle Kurs 18.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.57% und 9.06%, bevor sie Orders zu 18.77 oder 19.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PO) im vergangenen Jahr lag bei 19.13. Innerhalb von 16.77 - 19.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PO) im Laufe des Jahres betrug 16.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.77 und der Spanne 16.77 - 19.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PO statt?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.75 und 9.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.75 18.83
Jahresspanne
16.77 19.13
Vorheriger Schlusskurs
18.75
Eröffnung
18.82
Bid
18.77
Ask
19.07
Tief
18.75
Hoch
18.83
Volumen
113
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
5.57%
6-Monatsänderung
9.06%
Jahresänderung
9.06%
