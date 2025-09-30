- Übersicht
MS-PO: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
Der Wechselkurs von MS-PO hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.75 bis zu einem Hoch von 18.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MS-PO heute?
Die Aktie von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) notiert heute bei 18.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.75 und das Handelsvolumen erreichte 113. Das Live-Chart von MS-PO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MS-PO Dividenden?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o wird derzeit mit 18.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PO zu verfolgen.
Wie kaufe ich MS-PO-Aktien?
Sie können Aktien von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) zum aktuellen Kurs von 18.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.77 oder 19.07 platziert, während 113 und -0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MS-PO-Aktien?
Bei einer Investition in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o müssen die jährliche Spanne 16.77 - 19.13 und der aktuelle Kurs 18.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.57% und 9.06%, bevor sie Orders zu 18.77 oder 19.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PO) im vergangenen Jahr lag bei 19.13. Innerhalb von 16.77 - 19.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PO) im Laufe des Jahres betrug 16.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.77 und der Spanne 16.77 - 19.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MS-PO statt?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.75 und 9.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.75
- Eröffnung
- 18.82
- Bid
- 18.77
- Ask
- 19.07
- Tief
- 18.75
- Hoch
- 18.83
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 5.57%
- 6-Monatsänderung
- 9.06%
- Jahresänderung
- 9.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4