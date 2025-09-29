КотировкиРазделы
MS-PO
MS-PO: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

18.76 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MS-PO за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.75, а максимальная — 18.83.

Следите за динамикой Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MS-PO сегодня?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) сегодня оценивается на уровне 18.76. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 18.75, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MS-PO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o в настоящее время оценивается в 18.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.01% и USD. Отслеживайте движения MS-PO на графике в реальном времени.

Как купить акции MS-PO?

Вы можете купить акции Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PO) по текущей цене 18.76. Ордера обычно размещаются около 18.76 или 19.06, тогда как 87 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MS-PO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MS-PO?

Инвестирование в Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o предполагает учет годового диапазона 16.77 - 19.13 и текущей цены 18.76. Многие сравнивают 5.51% и 9.01% перед размещением ордеров на 18.76 или 19.06. Изучайте ежедневные изменения цены MS-PO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MORGAN STANLEY?

Самая высокая цена MORGAN STANLEY (MS-PO) за последний год составила 19.13. Акции заметно колебались в пределах 16.77 - 19.13, сравнение с 18.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MORGAN STANLEY?

Самая низкая цена MORGAN STANLEY (MS-PO) за год составила 16.77. Сравнение с текущими 18.76 и 16.77 - 19.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MS-PO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MS-PO?

В прошлом Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.75 и 9.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.75 18.83
Годовой диапазон
16.77 19.13
Предыдущее закрытие
18.75
Open
18.82
Bid
18.76
Ask
19.06
Low
18.75
High
18.83
Объем
87
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
5.51%
6-месячное изменение
9.01%
Годовое изменение
9.01%
