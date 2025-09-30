- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MS-PL: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
A taxa do MS-PL para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.94 e o mais alto foi 22.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MS-PL hoje?
Hoje Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PL) está avaliado em 21.97. O instrumento é negociado dentro de 0.27%, o fechamento de ontem foi 21.91, e o volume de negociação atingiu 38. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PL em tempo real.
As ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o pagam dividendos?
Atualmente Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o está avaliado em 21.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.81% e USD. Monitore os movimentos de MS-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MS-PL?
Você pode comprar ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PL) pelo preço atual 21.97. Ordens geralmente são executadas perto de 21.97 ou 22.27, enquanto 38 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MS-PL?
Investir em Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o envolve considerar a faixa anual 19.26 - 22.28 e o preço atual 21.97. Muitos comparam 6.91% e 11.81% antes de enviar ordens em 21.97 ou 22.27. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?
O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PL) no último ano foi 22.28. As ações oscilaram bastante dentro de 19.26 - 22.28, e a comparação com 21.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?
O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PL) no ano foi 19.26. A comparação com o preço atual 21.97 e 19.26 - 22.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PL?
No passado Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.91 e 11.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.91
- Open
- 21.94
- Bid
- 21.97
- Ask
- 22.27
- Low
- 21.94
- High
- 22.01
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- 6.91%
- Mudança de 6 meses
- 11.81%
- Mudança anual
- 11.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4