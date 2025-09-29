クォートセクション
MS-PL: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

21.97 USD 0.06 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MS-PLの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり21.94の安値と22.01の高値で取引されました。

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MS-PL株の現在の価格は？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株価は本日21.97です。0.27%内で取引され、前日の終値は21.91、取引量は38に達しました。MS-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株は配当を出しますか？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの現在の価格は21.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.81%やUSDにも注目します。MS-PLの動きはライブチャートで確認できます。

MS-PL株を買う方法は？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株は現在21.97で購入可能です。注文は通常21.97または22.27付近で行われ、38や0.14%が市場の動きを示します。MS-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。

MS-PL株に投資する方法は？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oへの投資では、年間の値幅19.26 - 22.28と現在の21.97を考慮します。注文は多くの場合21.97や22.27で行われる前に、6.91%や11.81%と比較されます。MS-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

MORGAN STANLEYの株の最高値は？

MORGAN STANLEYの過去1年の最高値は22.28でした。19.26 - 22.28内で株価は大きく変動し、21.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

MORGAN STANLEYの株の最低値は？

MORGAN STANLEY(MS-PL)の年間最安値は19.26でした。現在の21.97や19.26 - 22.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MS-PLの動きはライブチャートで確認できます。

MS-PLの株式分割はいつ行われましたか？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.91、11.81%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.94 22.01
1年のレンジ
19.26 22.28
以前の終値
21.91
始値
21.94
買値
21.97
買値
22.27
安値
21.94
高値
22.01
出来高
38
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
6.91%
6ヶ月の変化
11.81%
1年の変化
11.81%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待