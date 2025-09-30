KurseKategorien
MS-PL: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

21.97 USD 0.06 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PL hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.94 bis zu einem Hoch von 22.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PL heute?

Die Aktie von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PL) notiert heute bei 21.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.91 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von MS-PL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PL Dividenden?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o wird derzeit mit 21.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PL zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PL-Aktien?

Sie können Aktien von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PL) zum aktuellen Kurs von 21.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.97 oder 22.27 platziert, während 38 und 0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PL-Aktien?

Bei einer Investition in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o müssen die jährliche Spanne 19.26 - 22.28 und der aktuelle Kurs 21.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.91% und 11.81%, bevor sie Orders zu 21.97 oder 22.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PL) im vergangenen Jahr lag bei 22.28. Innerhalb von 19.26 - 22.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PL) im Laufe des Jahres betrug 19.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.97 und der Spanne 19.26 - 22.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PL statt?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.91 und 11.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.94 22.01
Jahresspanne
19.26 22.28
Vorheriger Schlusskurs
21.91
Eröffnung
21.94
Bid
21.97
Ask
22.27
Tief
21.94
Hoch
22.01
Volumen
38
Tagesänderung
0.27%
Monatsänderung
6.91%
6-Monatsänderung
11.81%
Jahresänderung
11.81%
