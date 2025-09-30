- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MS-PL: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
Der Wechselkurs von MS-PL hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.94 bis zu einem Hoch von 22.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MS-PL heute?
Die Aktie von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PL) notiert heute bei 21.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.91 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von MS-PL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MS-PL Dividenden?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o wird derzeit mit 21.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PL zu verfolgen.
Wie kaufe ich MS-PL-Aktien?
Sie können Aktien von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PL) zum aktuellen Kurs von 21.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.97 oder 22.27 platziert, während 38 und 0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MS-PL-Aktien?
Bei einer Investition in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o müssen die jährliche Spanne 19.26 - 22.28 und der aktuelle Kurs 21.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.91% und 11.81%, bevor sie Orders zu 21.97 oder 22.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PL) im vergangenen Jahr lag bei 22.28. Innerhalb von 19.26 - 22.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PL) im Laufe des Jahres betrug 19.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.97 und der Spanne 19.26 - 22.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MS-PL statt?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.91 und 11.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.91
- Eröffnung
- 21.94
- Bid
- 21.97
- Ask
- 22.27
- Tief
- 21.94
- Hoch
- 22.01
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 6.91%
- 6-Monatsänderung
- 11.81%
- Jahresänderung
- 11.81%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4