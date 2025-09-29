报价部分
货币 / MS-PL
回到股票

MS-PL: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

21.97 USD 0.06 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MS-PL汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点21.94和高点22.01进行交易。

关注Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MS-PL股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票今天的定价为21.97。它在0.27%范围内交易，昨天的收盘价为21.91，交易量达到38。MS-PL的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票是否支付股息？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o目前的价值为21.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.81%和USD。实时查看图表以跟踪MS-PL走势。

如何购买MS-PL股票？

您可以以21.97的当前价格购买Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票。订单通常设置在21.97或22.27附近，而38和0.14%显示市场活动。立即关注MS-PL的实时图表更新。

如何投资MS-PL股票？

投资Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o需要考虑年度范围19.26 - 22.28和当前价格21.97。许多人在以21.97或22.27下订单之前，会比较6.91%和。实时查看MS-PL价格图表，了解每日变化。

MORGAN STANLEY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MORGAN STANLEY的最高价格是22.28。在19.26 - 22.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o的绩效。

MORGAN STANLEY股票的最低价格是多少？

MORGAN STANLEY（MS-PL）的最低价格为19.26。将其与当前的21.97和19.26 - 22.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MS-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MS-PL股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.91和11.81%中可见。

日范围
21.94 22.01
年范围
19.26 22.28
前一天收盘价
21.91
开盘价
21.94
卖价
21.97
买价
22.27
最低价
21.94
最高价
22.01
交易量
38
日变化
0.27%
月变化
6.91%
6个月变化
11.81%
年变化
11.81%
