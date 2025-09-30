- Visão do mercado
MS-PK: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
A taxa do MS-PK para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.98 e o mais alto foi 25.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MS-PK hoje?
Hoje Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PK) está avaliado em 25.03. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.00, e o volume de negociação atingiu 48. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PK em tempo real.
As ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o pagam dividendos?
Atualmente Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o está avaliado em 25.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.12% e USD. Monitore os movimentos de MS-PK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MS-PK?
Você pode comprar ações de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PK) pelo preço atual 25.03. Ordens geralmente são executadas perto de 25.03 ou 25.33, enquanto 48 e -0.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MS-PK?
Investir em Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o envolve considerar a faixa anual 22.65 - 25.53 e o preço atual 25.03. Muitos comparam 2.29% e 8.12% antes de enviar ordens em 25.03 ou 25.33. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?
O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PK) no último ano foi 25.53. As ações oscilaram bastante dentro de 22.65 - 25.53, e a comparação com 25.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?
O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PK) no ano foi 22.65. A comparação com o preço atual 25.03 e 22.65 - 25.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PK?
No passado Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.00 e 8.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.00
- Open
- 25.16
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Low
- 24.98
- High
- 25.16
- Volume
- 48
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 2.29%
- Mudança de 6 meses
- 8.12%
- Mudança anual
- 8.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4