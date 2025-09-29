- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MS-PK: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
MS-PKの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり24.98の安値と25.16の高値で取引されました。
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MS-PK株の現在の価格は？
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株価は本日25.03です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.00、取引量は48に達しました。MS-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株は配当を出しますか？
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの現在の価格は25.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.12%やUSDにも注目します。MS-PKの動きはライブチャートで確認できます。
MS-PK株を買う方法は？
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oの株は現在25.03で購入可能です。注文は通常25.03または25.33付近で行われ、48や-0.52%が市場の動きを示します。MS-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。
MS-PK株に投資する方法は？
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oへの投資では、年間の値幅22.65 - 25.53と現在の25.03を考慮します。注文は多くの場合25.03や25.33で行われる前に、2.29%や8.12%と比較されます。MS-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MORGAN STANLEYの株の最高値は？
MORGAN STANLEYの過去1年の最高値は25.53でした。22.65 - 25.53内で株価は大きく変動し、25.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MORGAN STANLEYの株の最低値は？
MORGAN STANLEY(MS-PK)の年間最安値は22.65でした。現在の25.03や22.65 - 25.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MS-PKの動きはライブチャートで確認できます。
MS-PKの株式分割はいつ行われましたか？
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th oは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.00、8.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.00
- 始値
- 25.16
- 買値
- 25.03
- 買値
- 25.33
- 安値
- 24.98
- 高値
- 25.16
- 出来高
- 48
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 2.29%
- 6ヶ月の変化
- 8.12%
- 1年の変化
- 8.12%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前