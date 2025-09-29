- Обзор рынка
MS-PK: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o
Курс MS-PK за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.98, а максимальная — 25.16.
Следите за динамикой Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MS-PK сегодня?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PK) сегодня оценивается на уровне 25.03. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.00, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MS-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o?
Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o в настоящее время оценивается в 25.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.12% и USD. Отслеживайте движения MS-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции MS-PK?
Вы можете купить акции Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PK) по текущей цене 25.03. Ордера обычно размещаются около 25.03 или 25.33, тогда как 38 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MS-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MS-PK?
Инвестирование в Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o предполагает учет годового диапазона 22.65 - 25.53 и текущей цены 25.03. Многие сравнивают 2.29% и 8.12% перед размещением ордеров на 25.03 или 25.33. Изучайте ежедневные изменения цены MS-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая высокая цена MORGAN STANLEY (MS-PK) за последний год составила 25.53. Акции заметно колебались в пределах 22.65 - 25.53, сравнение с 25.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая низкая цена MORGAN STANLEY (MS-PK) за год составила 22.65. Сравнение с текущими 25.03 и 22.65 - 25.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MS-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MS-PK?
В прошлом Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.00 и 8.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.00
- Open
- 25.16
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Low
- 24.98
- High
- 25.16
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 2.29%
- 6-месячное изменение
- 8.12%
- Годовое изменение
- 8.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%