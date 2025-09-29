КотировкиРазделы
Валюты / MS-PK
Назад в Рынок акций США

MS-PK: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

25.03 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MS-PK за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.98, а максимальная — 25.16.

Следите за динамикой Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MS-PK сегодня?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PK) сегодня оценивается на уровне 25.03. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.00, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MS-PK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o в настоящее время оценивается в 25.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.12% и USD. Отслеживайте движения MS-PK на графике в реальном времени.

Как купить акции MS-PK?

Вы можете купить акции Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PK) по текущей цене 25.03. Ордера обычно размещаются около 25.03 или 25.33, тогда как 38 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MS-PK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MS-PK?

Инвестирование в Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o предполагает учет годового диапазона 22.65 - 25.53 и текущей цены 25.03. Многие сравнивают 2.29% и 8.12% перед размещением ордеров на 25.03 или 25.33. Изучайте ежедневные изменения цены MS-PK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MORGAN STANLEY?

Самая высокая цена MORGAN STANLEY (MS-PK) за последний год составила 25.53. Акции заметно колебались в пределах 22.65 - 25.53, сравнение с 25.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MORGAN STANLEY?

Самая низкая цена MORGAN STANLEY (MS-PK) за год составила 22.65. Сравнение с текущими 25.03 и 22.65 - 25.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MS-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MS-PK?

В прошлом Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.00 и 8.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.98 25.16
Годовой диапазон
22.65 25.53
Предыдущее закрытие
25.00
Open
25.16
Bid
25.03
Ask
25.33
Low
24.98
High
25.16
Объем
38
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
2.29%
6-месячное изменение
8.12%
Годовое изменение
8.12%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.