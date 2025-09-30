KurseKategorien
Währungen / MS-PK
MS-PK: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

25.03 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PK hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.98 bis zu einem Hoch von 25.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PK heute?

Die Aktie von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PK) notiert heute bei 25.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.00 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von MS-PK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PK Dividenden?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o wird derzeit mit 25.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PK zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PK-Aktien?

Sie können Aktien von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o (MS-PK) zum aktuellen Kurs von 25.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.03 oder 25.33 platziert, während 48 und -0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PK-Aktien?

Bei einer Investition in Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o müssen die jährliche Spanne 22.65 - 25.53 und der aktuelle Kurs 25.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.29% und 8.12%, bevor sie Orders zu 25.03 oder 25.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PK) im vergangenen Jahr lag bei 25.53. Innerhalb von 22.65 - 25.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PK) im Laufe des Jahres betrug 22.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.03 und der Spanne 22.65 - 25.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PK statt?

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.00 und 8.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.98 25.16
Jahresspanne
22.65 25.53
Vorheriger Schlusskurs
25.00
Eröffnung
25.16
Bid
25.03
Ask
25.33
Tief
24.98
Hoch
25.16
Volumen
48
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
2.29%
6-Monatsänderung
8.12%
Jahresänderung
8.12%
