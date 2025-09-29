报价部分
货币 / MS-PK
MS-PK: Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o

25.03 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MS-PK汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.98和高点25.16进行交易。

关注Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MS-PK股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票今天的定价为25.03。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.00，交易量达到48。MS-PK的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票是否支付股息？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o目前的价值为25.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.12%和USD。实时查看图表以跟踪MS-PK走势。

如何购买MS-PK股票？

您可以以25.03的当前价格购买Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o股票。订单通常设置在25.03或25.33附近，而48和-0.52%显示市场活动。立即关注MS-PK的实时图表更新。

如何投资MS-PK股票？

投资Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o需要考虑年度范围22.65 - 25.53和当前价格25.03。许多人在以25.03或25.33下订单之前，会比较2.29%和。实时查看MS-PK价格图表，了解每日变化。

MORGAN STANLEY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MORGAN STANLEY的最高价格是25.53。在22.65 - 25.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o的绩效。

MORGAN STANLEY股票的最低价格是多少？

MORGAN STANLEY（MS-PK）的最低价格为22.65。将其与当前的25.03和22.65 - 25.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MS-PK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MS-PK股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th o历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.00和8.12%中可见。

日范围
24.98 25.16
年范围
22.65 25.53
前一天收盘价
25.00
开盘价
25.16
卖价
25.03
买价
25.33
最低价
24.98
最高价
25.16
交易量
48
日变化
0.12%
月变化
2.29%
6个月变化
8.12%
年变化
8.12%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值