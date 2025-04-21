Moedas / MNSB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MNSB: MainStreet Bancshares Inc
21.00 USD 0.06 (0.29%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNSB para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.90 e o mais alto foi 21.16.
Veja a dinâmica do par de moedas MainStreet Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNSB Notícias
- MainStreet Bank (MNSB) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Here's Why Momentum in MainStreet Bank (MNSB) Should Keep going
- MainStreet Bancshares announces executive agreement and preferred dividend
- MainStreet Bancshares Q2 2025 slides: Profitability surges as NIM expands
- Here's What Could Help MainStreet Bank (MNSB) Maintain Its Recent Price Strength
- Earnings call transcript: Mainstreet Bank Q2 2025 beats EPS forecasts
- MainStreet Bancshares announces $0.10 dividend for common shareholders
- MainStreet Bank (MNSB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Mainstreet Bank earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- MainStreet Bank promotes Alex Vari to chief financial officer
- MainStreet Bancshares, Inc. (MNSB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MainStreet Bancshares, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MNSB)
Faixa diária
20.90 21.16
Faixa anual
15.00 22.98
- Fechamento anterior
- 20.94
- Open
- 21.03
- Bid
- 21.00
- Ask
- 21.30
- Low
- 20.90
- High
- 21.16
- Volume
- 109
- Mudança diária
- 0.29%
- Mudança mensal
- -6.96%
- Mudança de 6 meses
- 25.60%
- Mudança anual
- 13.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh