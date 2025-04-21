Валюты / MNSB
MNSB: MainStreet Bancshares Inc
21.21 USD 0.09 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNSB за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.06, а максимальная — 21.86.
Следите за динамикой MainStreet Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.06 21.86
Годовой диапазон
15.00 22.98
- Предыдущее закрытие
- 21.30
- Open
- 21.25
- Bid
- 21.21
- Ask
- 21.51
- Low
- 21.06
- High
- 21.86
- Объем
- 244
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -6.03%
- 6-месячное изменение
- 26.85%
- Годовое изменение
- 14.96%
